За три дня в мэрию Екатеринбурга поступило 7,5 тысяч предложений о площадках для храма

За три дня, с 20 по 23 мая, в мэрию Екатеринбурга поступило 7 тыс. 500 обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, специалисты успели обработать уже 4 тыс. 700 заявок. Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней. Направить их можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга, не забыв указать свои фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту для обратной связи. Обращения следует отправлять с пометкой "Предложения по площадке для строительства храма Святой Екатерины".

Как обещают в администрации, по результатам сбора заявок пройдет рейтинговое голосование, где жители смогут выбрать площадку для строительства нового храма.

Напомним, сегодня в мэрии Екатеринбурга проходит встреча депутатов думы областной столицы, представителей Общественной палаты города, Фонда святой Екатерины с общественностью по вопросу проведения опроса населения о выборе места для возведения храма святой Екатерины.