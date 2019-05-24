Директору пермской гимназии №4 объявлен выговор из-за "гендерной дискриминации"

Департамент образования Перми провел проверку ситуации с разными проходными баллами для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс гимназии №4, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, разные баллы для мальчиков и девочек гимназия установила впервые. Таким образом, директор превысила свои полномочия. Ей был объявлен выговор.

"Вместе с тем, эта ситуация вернула нас к системной проблеме зачисления детей в статусные учреждения: учреждения продолжают осуществлять отбор детей в первые классы. Отбор на программы углубленного изучения возможен только начиная с пятого класса. Вариант выхода из этой ситуации может быть следующим: учреждения, которые реализуют программы повышенного уровня и реально ведут городской набор, должны этот набор вести на программы повышенного уровня с пятого класса, а не с первого", - высказала мнение Людмила Гаджиева.

В качестве положительного примера она привела опыт школы №146, лицея №2 и №145 экономической школы, IT-школы.

Для всестороннего обсуждения вопроса Людмила Гаджиева предложила создать рабочую группу с участием прокуратуры, детского омбудсмена, руководителей образовательных учреждений и представителей родительской общественности.

Напомним, сведения о том, что проходной балл в первый класс гимназии для девочек – 69,1, а для мальчиков – 65,7, появилась в СМИ. Детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова, комментируя начало проверки ситуации, отметила, что ни в федеральном, ни в краевом законодательстве не предусмотрены никакие гендерные критерии отбора. Изучить обстоятельства неравенства решили и в прокуратуре.

В самой гимназии Накануне.RU заявили, что не комментируют ситуацию.

Добавим, ранее это учебное заведение "прославилось" тем, что не пустило на уроки ученицу с розовыми волосами.