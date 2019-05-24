Скандальный выпускной с БДСМ и "полицией" во Владивостоке вызвал массу проверок

Полиция проводит проверку после появления в Сети фотографий с "прощальной вечеринки" в стиле БДСМ в школе Владивостока.

Как сообщают в соцсетях, перфоманс устроили выпускники школы номер 74 за день до последнего звонка. При этом отмечается, что это школа с углубленным изучением предметов эстетического цикла.

Несколько учеников, переодетых в не совсем традиционные для такого праздника костюмы, разбрасывали разноцветные краски и танцевали. В какой-то момент в спортзал вошел парень и окатил толпу из огнетушителя, пишет "КП".

Трое из юношей были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского.

Ей грозит штраф до 1,5 тысяч рублей за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов.

На танцах в спортзале школьники не остановились, они выбежали на школьное крыльцо. В тот момент там находились выпускники, которые готовили флэшмоб.

Как рассказала директор школы, завуч несколько раз выходила на улицу, но "ученики провели свой скандальный перфоманс настолько стремительно, что никто не успел заметить". "Узнали мы об этом только на следующий день", - сообщила Галина Пугина.

После скандала директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Власти Приморья заявили, что к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу.

Накануне во Владивостоке произошел курьез в техническом лицее: мэр Олег Гуменюк, выступая на церемонии на последнем звонке, пообещал отправить выпускников "в последний путь".

После этого заявления градоначальник попытался объясниться фразой "мы же всё понимаем".