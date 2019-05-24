20 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Обсуждение строительства храма святой Екатерины в мэрии города (2019) | Фото: Накануне.RU

Церковь требует оставить место под храм в сквере у Драмтеатра и не обижать Алтушкина

На депутатских слушаниях с участием общественности Екатеринбурга, проходящих в администрации муниципалитета по поводу строительства собора святой Великомученицы Екатерины, своё мнение обозначили служители церкви, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Первым взял слово отец Максим Миняйло, сравнив будущий храм с лягушонком Маугли, "над которым наклонились сильные мира сего" - в виде зверей.

"Где-то рыкает злобный Шерхан, где-то ходит прекрасная Багира и пытается его спасти, где-то индифферентные волки не говорят своего слова", - включил образное мышление священнослужитель, попросив "защитить лягушонка" и не откладывать строительство собора, который сторонники сквера, по его мнению, делают источником раздора.

Следом выступил отец Вениамин. Он зачитал обращение от верующих, в котором говорится. что проект храма "оболгали" - в том числе перед президентом, когда журналист неверно подал главе государства информацию о том, что часть деревьев собираются вырубить, тогда как на самом деле их собираются пересадить в другое место.

Служитель церкви также напомнил, что участок у Драмтеатра епархии предложила администрация Екатеринбурга, и проект уже был защищен на общественных слушаниях.

После того, как святой отец сравнил стихийный протест в майданом, часть зала взорвалась возмущёнными криками: "Какая чушь!", "Он провокатор!"

Отец Вениамин, выдержав паузу, попросил от имени всех верующих перенести голосование по храму на месяц и "вернуть (главе РМК, одному из спонсоров строительства) Игорю Алтушкину доброе имя".

В целом суть выступления отцов церкви свелась к мысли, то существует лишь одна законная площадка для строительства храма - в сквере у Драмтеатра. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, опираясь на результаты первых опросов, предложил исключить эту площадку из списка, поскольку уже очевидно, что большинство екатеринбуржцев не хотят видеть в этом месте объект РПЦ. Однако неожиданно мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пошел наперекор и заявил, что площадку стоит оставить. Сейчас администрация города собирает предложения по возможным площадкам размещения, затем список обсудят с архитекторами и после этого передадут его на опрос.

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Церковь требует оставить место под храм в сквере у Драмтеатра и не обижать Алтушкина

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Теги: сквер у драмтеатра, строительство храма, храм святой екатерины, обсуждение



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