Байкал не охранял, "мусорную реформу" до регионов не довел: Счетная палата раскритиковала ведомство Кобылкина

Министерство природы РФ может сорвать выполнение отдельных мероприятий нацпроекта "Экология". К такому выводу Счетная палата пришла, проанализировав работу ведомства в прошлом году. Опасения аудиторов вызвали, в частности, недостаточная охрана озера Байкал и не доведенная до всех регионов "мусорная реформа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП РФ.

Министерство природы не справилось с задачами нацпроекта "Экология" в прошлом году. "Показатели выполнены на достаточно низком уровне – от 74,3 до 85,5%", - добавили в Счетной палате.

Всего 12 из 83 показателей достигнуты по госпрограмме "Охрана окружающей среды", 27 из 105 - по госпрограмме "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Федеральная целевая программа "Охрана озера Байкал" выполнена всего на 44,4%.

Аудиторы напомнили, что в прошлом году Минприроды должно было обеспечить строительство инфраструктуры для развития экологического туризма в районе озера Байкал. В результате ведомство использовало чуть больше половины выделенных на это средств и не успевает завершить работы в срок.

"До сих пор не начаты мероприятия по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, хотя с 2013 г. на их выполнение выделено уже более 4 млрд руб.", - отметили аудиторы.

Напомним, что в феврале во время парламентского часа в Госдуме депутаты раскритиковали деятельность Минприроды за недостаточно проработанную "мусорную реформу". По их словам, ведомство не занималось ни установлением тарифов на мусор, ни нормативами накопления твердых-коммунальных отходов.

Аудиторы добавили, что "мусорная реформа", начатая в пилотном режиме в прошлом году, стартовала не во всех регионах.

"В трех регионах - Тульской области, Чукотском автономном округе и Республике Мордовия - проект завершился ничем, а выделенные им 131 млн руб. вернулись в бюджет", - сообщили в СП, пояснив, что причины срыва реформы у каждого региона свои – от отсутствия проектно-сметной документации до позднего заключения контрактов.

Кроме того, Минприроды до сих пор не ввело систему "Наша природа", которая должна была стать основным инструментом взаимодействия государства и общества по вопросам охраны окружающей среды. На ее создание затрачено более 75 млн руб.

"Изложенные факты, на наш взгляд, свидетельствуют о достаточно высоких рисках несвоевременного или неполного выполнения отдельных мероприятий нацпроекта "Экология", - заявил на коллегии аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.