В Кургане музыкальный клип родителей выпускников одной из школ вызвал фурор в соцсетях
В Кургане родители выпускников школы №52 записали пародию на песню Макса Коржа "Малый повзрослел" и приурочили ее к Последнему звонку своих детей.
Видеозапись появилась в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте".
Мнения подписчиков разделились, однако большинство хвалят инициативных мам и пап за такое творчество.
"Родители вообще умнички, респект", - пишет Мария Ковалева.
Михаил Свистуненко, напротив, написал: "Пойду против течения и скажу не впечатлило . Режиссура в минусе".
Два года назад эти же родители, когда их дети выпускались из 9 класса, сделали пародию на клип "Тает лед".