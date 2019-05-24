В Кургане музыкальный клип родителей выпускников одной из школ вызвал фурор в соцсетях

В Кургане родители выпускников школы №52 записали пародию на песню Макса Коржа "Малый повзрослел" и приурочили ее к Последнему звонку своих детей.

Видеозапись появилась в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте".

Мнения подписчиков разделились, однако большинство хвалят инициативных мам и пап за такое творчество.

"Родители вообще умнички, респект", - пишет Мария Ковалева.

Михаил Свистуненко, напротив, написал: "Пойду против течения и скажу не впечатлило . Режиссура в минусе".

Два года назад эти же родители, когда их дети выпускались из 9 класса, сделали пародию на клип "Тает лед".