Президент Конго попросил у Путина поддержки в преодолении экономического кризиса

В четверг в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Он прибыл в Россию с официальным визитом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе президента РФ, обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества и вопросы региональной повестки дня.

В ходе переговоров африканский гость заявил, что в экономическом плане был определенный кризис, связанный со снижением цен на нефть.

"Этот кризис нас затронул, постепенно мы от него оправляемся. Сейчас мы ведем переговоры с МВФ о получении кредитования. Ведем переговоры с советом администрации МВФ и надеемся получить поддержку в этом вопросе со стороны наших российских друзей", - сказал Сассу-Нгессо.

По итогам переговоров был подписан пакет документов.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Путин заявлял, что Россия списала странам Африки долг на общую сумму более чем в 20 млрд долларов (около 1,2 трлн руб.).