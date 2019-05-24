20 Сентября 2020
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Переговоры с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (2019) | Фото: kremlin.ru

Президент Конго попросил у Путина поддержки в преодолении экономического кризиса

В четверг в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Он прибыл в Россию с официальным визитом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе президента РФ, обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества и вопросы региональной повестки дня.

В ходе переговоров африканский гость заявил, что в экономическом плане был определенный кризис, связанный со снижением цен на нефть.

Переговоры с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо(2019)|Фото: kremlin.ru

"Этот кризис нас затронул, постепенно мы от него оправляемся. Сейчас мы ведем переговоры с МВФ о получении кредитования. Ведем переговоры с советом администрации МВФ и надеемся получить поддержку в этом вопросе со стороны наших российских друзей", - сказал Сассу-Нгессо.

По итогам переговоров был подписан пакет документов.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году Путин заявлял, что Россия списала странам Африки долг на общую сумму более чем в 20 млрд долларов (около 1,2 трлн руб.).

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Президент Конго попросил у Путина поддержки в преодолении экономического кризиса

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Теги: Конго, Москва, Путин, переговоры



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