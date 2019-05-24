Пожилая женщина упала с трапа в аэропорту "Пулково" в Петербурге

В аэропорту "Пулково" пожилая женщина упала с трапа, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу оператора аэропорта.

Инцидент произошел ночью 24 мая - женщина 1945 г.р. оступилась на нижних ступенях трапа и упала. Пассажирке оперативно оказана медпомощь, после чего она была госпитализирована.

Оператор воздушной гавани заявил, что оборудование аэропорта было исправно.

Как сообщало Накануне.RU, осенью 2017 года при выходе пассажиров из самолета обрушился трап, с высоты трех метров упала женщина и ее полуторагодовалая внучка. Обе были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее девочка скончалась.