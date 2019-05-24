20 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
ракета-носитель Falcon 9, SpaceX (2013) | Фото:

SpaceX доставила на орбиту 60 спутников для системы глобального интернета

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Глава SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что все 60 выведенных ракетой-носителей Falcon 9 на орбиту мини-спутников успешно подключились к интернету.

Отметим, запуск ракеты откладывался дважды: сначала из-за плохой погоды, потом - для перепроверки оборудования.

В апреле SpaceX вывел спутник Arabsat-6A в космос с помощью новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Ранее Falcon Heavy уже поднималась для пробного запуска. Тогда она доставила в космос автомобиль Tesla Roadster. За рулем машины находился одетый в скафандр манекен, рядом с рулем можно было заметить "Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике" с знакомой надписью Don't panic!"

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SpaceX доставила на орбиту 60 спутников для системы глобального интернета

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Теги: SpaceX, Falcon 9, спутники



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