Джордж Мартин назвал дату выхода "Ветров зимы". Если не напишет – согласен лишиться свободы

Фанаты "Песни льда и пламени, ликуйте! Всего лишь год ожиданий, и вы сможете прочитать предпоследний том цикла. Так, по крайней мере, обещает автор, 70-летний Джордж Мартин.

Презентацию писатель собирается устроить в Новой Зеландии – на церемонии вручения премии "Хьюго". "Если я не привезу с собой в Новую Зеландию "Ветра зимы", вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать", — заявил Мартин в своём блоге.

Ранее Мартин намекнул, что финал его серии может отличаться от того, что зрители недавно увидели в сериале "Игра престолов". "Как все это закончится? Я слышу, как люди спрашивают об этом. Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... да. И нет. И да. И нет", - написал Мартин в своем блоге. "Если понадобится больше страниц, глав и сцен, я добавлю их", - интригует Мартин.

Неделей ранее Мартин заявил, что пока даже не брался за последний том "Песни льда и пламени": "Скажу официально: нет, "Ветра зимы" и "Мечта о весне" не закончены. "Мечту" я даже не начинал. Я не собираюсь писать седьмой том, пока не закончу шестой". В издательстве Random House и на телеканале HBO вопрос о книгах не стали комментировать.