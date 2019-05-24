20 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов (2018) | Фото: 56.мвд.рф

Новый глава прикамского УМВД заработал в ушедшем году 2,6 миллиона

Новый начальник полицейского главка Прикамья Михаил Давыдов впервые отчитался о доходах, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Он задекларировал доход в 2,6 млн руб. Пополам с супругой он владеет квартирой площадью 77,3 кв. м, лично распоряжается землей (1,6 тыс. "квадратов") и жилым строением (209,7 кв. м). В пользовании (также вместе с женой) – квартира (123,2 кв. м). "Половинка" начальника отчиталась о заработке в 178 тыс. руб. В пользовании у неё – участок и жилое строение, принадлежащие мужу. Машин у супругов нет.

Напомним, Давыдов возглавил управление в июле прошлого года. Ранее теперь уже экс-руководитель краевого главка Виктор Кошелев ушел со своего поста из-за достижения предельного возраста.

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Новый глава прикамского УМВД заработал в ушедшем году 2,6 миллиона

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Теги: Михаил Давыдов, УМВД по Пермскому краю, декларация о доходах



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