И всё-таки опрос: власти рассказали жителям Екатеринбурга о минусах референдума по храму

В администрации Екатеринбурга началась встреча депутатов думы областной столицы с общественностью города по вопросу проведения опроса населения о выборе места для строительства храма святой Екатерины, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Желающих лично задать вопрос председателю гордумы Игорю Володину, мэру Александру Высокинскому и председателю избирательной комиссии муниципалитета много – народ начал приходить за час до начала мероприятия, предъявляя на входе паспорта, и к настоящему времени в актовом зале собралось более 100 человек. Среди них как защитники сквера у театра Драмы (Октябрьская площадь), так и другая сторона, выступающая за строительство на этом месте храма.

Высокинский предложил работать без микрофона, чтобы зал не шумел: "Будем работать в тишине и слышать чистый голос", заявив, что сегодня предстоит ещё раз обсудить позиции и технологические процедуры дальнейших действий, а для начала - не употреблять слова "противники", "противостоящие стороны".

"Мы все горожане, живём в Екатеринбурге, - подчеркнул градоначальник. - Какие вопросы обсудим?".

Народ начал предлагать, причём, слышно лишь представителей, выступающих за сквер.

"Опрос/референдум", - записал на доске Высокинский, отметив, что сегодня надо не поссориться, и за провокации будут удалять из зала.

Далее в "повестке" появились пункты: "информирование о проекте" (храма у Драмы), "убрать или исключить" (площадку у Драмы из списка для обсуждения), "против всех" (площадок), "критерии отбора мест".

"Договорились-сделали-успокоились - вот задача на сегодня, - закончил свою преамбулу глава города, передавая слово Володину. - Успехов и мудрости вам, депутаты".

Спикер гордумы для начала доложил, что встреча для народных избранников носит ознакомительный характер, в зале присутствуют 25 из 36 депутатов, но в любом случае решение по храму будет коллегиальным.

"80% предложений на эту тему мне поступают от жителей Верх-Исетского и Ленинского районов, так что положенные для референдума 50% плюс один голос никогда не набрать, учитывая, что на выборы приходит около 35% избирателей", - обозначил свою позицию председатель думы, отметив, что следует остановиться на опросе, чтобы "не столкнуться с проблемами, которые сами себе создадим".

Но выступавшие не согласны, люди сегодня приехали даже с Химмаша, и уверены, что референдум соберёт 50% голосов. Было и совсем экзотическое предложение: провести опрос по поводу возможности референдума.

Подключился председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров. Он заверил, что власти не собираются чинить препятствия, но есть закон, требования к референдуму, с которыми необходимо считаться, а их выполнить непросто. По его словам, по времени только подготовка (в том числе сбор 56 тысяч подписей) займёт не менее полугода, а цена вопроса - 130 млн руб. Кроме того, на референдум могут быть вынесены исключительно вопросы местного значения. Впишется ли в эту норму тема о храме (пока непонятно, в какой формулировке), пока очень сомнительно. А срок проведения опроса (обойдётся городской казне примерно в миллион рублей) устанавливает гордума на конкретное число, причём он (уже по словам Володина) также пройдёт с участием наблюдателей. И жёстких требований к формулировкам выносимых на него вопросов, нет.

Тем временем первоначальные вопросы "повестки" собрания убрали с доски, перевесив лист на стену. Видимо, организаторы поняли, что тематика не вписывается в формат, который пытался задать мэр. А Захаров продолжал объяснять, чем отличается опрос от референдума. По большому счёту, не важно, примут или нет его аргументы "за опрос" горожане, главное - их услышат депутаты гордумы, от которых зависит решение о форме предстоящего плебсцита.

"Фальсификации будут исключены", - вставил Захаров ещё один "кирпич в фундамент" опроса, подчеркнув, что его результаты, как и обещал Высокинский, будут обязательны для исполнения.

Пока дискуссия проходит не очень сдержано, некоторые участники, похоже, не сильно настроены конструктивно, порой звучат оскорбительные выкрики с мест в адрес представителей муниципальной власти. Например, депутатов гордумы обвиняют в том, что они далеки от народа, требуют от них досрочно сложить полномочия. Чем дальше, тем непонятнее становится, как преодолеть коллизию, когда кто-то должен уступить. Или хотя бы услышать оппонента. Но в любом случае, договариваться придётся.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, опираясь на опрос, проведённый ВЦИОМ, заявил, что в этом вопросе поставлена точка: большинство горожан не хотят видеть на месте сквера религиозное сооружение, следовательно, надо искать иную площадку (епархия и православная общественность с этим не согласились). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, со своей стороны, фактически не согласился с губернатором, предложив не принимать во мнение данные социологов, а исходить из мнения горожан, которые сформулируют свою точку зрения в ходе опроса, который будут готовить дума, мэрия, а проводить горизбирком.

При этом сквер у Драмы, по мнению Высокинского, должен остаться в списке вероятных мест для строительства храма святой Екатерины наряду со сквером рядом со стадионом "Динамо", акваторией городского пруда и территорией возле цирка, где находится недостроенная гостиница "Дели". В настоящее время мэрия на своём официальном сайте начала интернет-опрос, собирая мнения горожан по поводу альтернативных площадок, поэтому перечень может быть расширен. Тем временем, строители обязуются не проводить работы на Октябрьской площади до тех пор, пока окончательно не будет обозначена позиция большинства населения Екатеринбурга.