20 Сентября 2020
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оружие, мастерская (2019) | Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

ФСБ пресекла деятельность четырех подпольных мастерских по изготовлению оружия

ФСБ пресекла деятельность нескольких подпольных оружейных мастерских, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей ведомства.

В мастерских восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия, изготавливали боеприпасы для последующего сбыта.

"Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием", - говорится в сообщении.

Так, у жителей Республики Крым, Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей из незаконного оборота изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. В их числе 2 пулемета, 3 автомата, 2 пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок, 6 ручных осколочных гранат, 12,5 кг взрывчатых веществ. Кроме того, изъято более 5,5 тыс. патронов различного калибра и свыше 10 тыс. комплектующих для их изготовления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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ФСБ пресекла деятельность четырех подпольных мастерских по изготовлению оружия

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Теги: ФСБ, оружие, мастерские



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