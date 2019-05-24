Авиакомпания "Якутия" заменила SSJ-100 на рейсе в Хабаровск из-за неисправности борта

Рейс авиакомпании "Якутия" из Якутска в Хабаровск утром в пятницу, 24 мая, прибыл с двухчасовой задержкой, следует из данных онлайн-табло аэропорта Хабаровска.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на пассажиров рейса 4449, из-за технической неисправности готовившийся к вылету самолет SSJ-100 пришлось заменить другим бортом.

В якутском аэропорту подтверждают факт замены самолета, связаться с пресс-службой авиакомпании не удалось.

Отметим, это уже не первый инцидент с самолетами SSJ-100 за последние три недели, прошедшие с момента катастрофы самолета этого типа в аэропорту Шереметьево, тогда погиб 41 человек.

Согласно данным сайта перевозчика, у "Якутии" в парке сейчас четыре "Суперджета" двух модификаций – 95B и 95LR.