20 Сентября 2020
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Политика Санкт-Петербург
наркотест, тест на наркотики (2017) | Фото: www.kakprosto.ru

«Сдай анализы». Вишневский высказался за медосвидетельствование Максима Резника

Глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский прокомментировал наркотический скандал с участием своего коллеги Максима Резника, Как передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись, на которой Вишневский призывает оскандалившегося депутата пройти тест на наркотики, дабы восстановить свою репутацию, была опубликована в Twitter-аккаунте «Актуальная политика».

Напомним, скандал вокруг Максима Резника разгорелся после того, как СМИ опубликовали видеозаписи, на которых парламентарий, возможно, употребляет предположительно марихуану на общем балконе своего дома.

депутат резник, курение, балкон(2019)|Фото:ФАН

Данный факт, естественно, возмутил питерскую общественность, горожане подали петицию с призывом к Максиму Резнику сдать публичный тест на наркотики. Однако депутат до сих пор этого не сделал. Он настаивает, что ни в чем не виноват, а все публикации в СМИ называет лживыми. Помимо этого, Максим Резник заказал информационную кампанию в дружественных медиа и, по неподтвержденным данным, якобы уже потратил на нее порядка 1,5 млн. рублей.

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«Сдай анализы». Вишневский высказался за медосвидетельствование Максима Резника

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Теги: депутат резник, вишневский, медосвидетельствование, тест на наркотики, наркоскандал



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