20 Сентября 2020
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Экономика В России Воронежская область
александр гусев, японский клуб (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Воронежская область успешно презентовала свой потенциал на заседании русско-японского бизнес-клуба

Накануне делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым приняла участие в заседании Японского бизнес-клуба, которое состоялось в Посольстве Японии в Москве.

Японский бизнес-клуб в Москве создан с целью улучшения делового и инвестиционного климата в отношениях между Японией и Россией. В него входят японские компании, имеющие постоянное представительство или российское юридическое лицо, а также иностранные компании, поддерживающие цели бизнес-клуба. Посольство Японии в РФ – почетный член бизнес-клуба.

Участникам заседания был продемонстрирован видеоролик о Воронежской области на английском языке, после чего с презентацией промышленного, культурного и туристического потенциала нашего региона выступил заместитель председателя правительства области Артем Верховцев.

александр гусев, японский клуб(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Было отмечено, что Воронежская область сохраняет наблюдаемую с 2011 года тенденцию опережающего промышленного роста в сравнении с общероссийской динамикой. На территории региона ведет свою деятельность предприятие АО «ОФС РУСС ВОКК», акционер которого является дочерней компанией по отношению к Furukawa Elec t ric Company , LTD Japan – крупнейшего производителя в области телекоммуникаций, энергетики, электроники, автомобилестроения. Кроме того, сотрудничество с Японией осуществляют АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов-сборка», ЗАО «Воронежский конденсаторный завод», ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов». Ряд промышленных предприятий области заинтересованы в установлении и развитии контактов с Японией. В их числе – ОАО «Тяжмехпресс», АО «Турбонасос», ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», АО «Центр аддитивных технологий, ПAO «ВАСО» и другие.

Артем Верховцев рассказал японским коллегам о созданной в регионе особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Центр», которая примыкает к индустриальному парку «Масловский». Она позволит разместить на своей территории до 20 высокотехнологичных производств. Резиденты получат широкий спектр налоговых преференций на всех уровнях. Воронежская область предоставляет льготы по региональной доле налога на прибыль, по налогу на имущество сроком до 10 лет, а на муниципальном уровне устанавливается нулевая ставка по земельному налогу сроком на 5 лет. Основной особенностью ОЭЗ является гарантия освобождения от уплаты НДС, таможенных пошлин и платежей. Таким образом, режим свободной таможенной зоны станет хорошим стимулом для резидентов ОЭЗ в части импорта высокотехнологичного оборудования и экспорта готовой продукции.

Правительство Воронежской области оказывает всестороннюю поддержку и помощь иностранным партнерам, заинтересованным в установлении долгосрочного сотрудничества с предприятиями и организациями области, в реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона. Кроме того, богатый талантами Воронежский край готов распахнуть свои двери для туристов и ценителей искусства.

японец, делегация, воронеж(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Обращаясь к участникам японского делового клуба, губернатор Александр Гусев, прежде всего, поблагодарил их за проявленный интерес к Воронежской области и состоявшейся презентации. "У нас уже сложились хорошие партнерские отношения с японскими коллегами в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда». И мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться не только в сфере продвижения решения городских проблем, но и в сфере культуры, и в сфере экономики. Мой коллега представил информацию о Воронежской области, ее возможностях в части развития инвестиционных процессов на территории области. Но это общая информация. Поверьте, мы готовы гораздо более радушно встретить любого инвестора, любого партнера из Страны восходящего солнца. На мой взгляд, у нас достаточно хорошие перспективы для сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства. И я от лица правительства Воронежской области хочу вас заверить, что все заявленные обязательства, которые прозвучали в презентации, и те обязательства, которые возникнут в ходе наших контактов, безусловно, будут исполняться. Еще раз большое вам спасибо. Ждем вас в Воронежской области", – сказал глава региона.

александр гусев, японский клуб(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Затем участники заседания смогли задать вопросы представителям воронежской делегации. В частности, японских коллег интересовали успехи животноводческой отрасли региона. Александр Гусев отметил, что в Воронежской области активно развивается как мясное, так и молочное животноводство – темпы роста составляют порядка 12–15% в год, – и призвал японских коллег обязательно попробовать воронежскую говядину.

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Воронежская область успешно презентовала свой потенциал на заседании русско-японского бизнес-клуба

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Теги: александр гусев, японский бизнес-клуб



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