На школьников в Омске на последнем звонке рухнула штукатурка

Следствие проверяет информацию о том, что в омской гимназии во время концерта в честь последнего звонка на выпускников рухнула штукатурка с потолка.

Сообщения об инциденте в гимназии № 147 ранее появились в СМИ, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Уточняется, что пострадала девочка.

Следователям предстоит выяснить, когда и кем проводился последний ремонт в здании.

Напомним, в Нижнем Тагиле в школе № 34 4 декабря прошлого года в одном из кабинетов начальных классов на головы детей во время урока обрушилась штукатурка. По словам самих учащихся, упавший кусок по площади был размером с парту.