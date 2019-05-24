20 Сентября 2020
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ворона (2018) | Фото: Накануне.ru

Москвичей предупредили об агрессивных воронах в столице

Москвичей предупредили об агрессивных воронах в городе. Специалисты Мосприроды напомнили, что в мае-июне у этих птиц появляются птенцы, поэтому могут вести себя агрессивно и атаковать человека, который даже ненамеренно приблизится к воронятам.

Эксперты советуют не подходить к гнездам и не пытаться взять птенцов в руки.

В Мосприроде отмечают, что ворона — достаточно крупная птица с массивным клювом, при нападении она часто целится в голову человека.

Если ворона все-таки начала нападать, то не следует делать резких движений и кричать. Нужно просто попытаться медленно отойти или взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на нее.

"Серые вороны — заботливые родители, их не нужно винить за агрессию. Нужно отнестись с уважением к их родительскому инстинкту и разумно реагировать на их поведение", — цитирует РИА Новости сотрудников Мосприроды.

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Москвичей предупредили об агрессивных воронах в столице

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Теги: вороны, москва, весна, воронята, гнездо, агрессия



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