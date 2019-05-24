20 Сентября 2020
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окно, ребенок, мягкая игрушка (2018) | Фото: arnapress.kz

В Перми в мае шесть детей выпали из окон: врачи просят родителей быть осторожней

Врачи "Скорой помощи Перми" подвели неутешительные итоги мая: за три недели мая зафиксировано шесть случаев падения детей из окон, передает корреспондент Накануне.RU.

8 мая в Кировском районе выпал двухлетний ребенок из окна третьего этажа. 11 мая произошло сразу три падения детей из окон. В Краснокамском районе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа частного дома. В Орджоникидзевском районе Перми трехлетний ребенок выпал из окна первого этажа, а в Свердловском - годовалый с высоты шестого этажа.

12 мая, в Свердловском районе, годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. 21 мая в Дзержинском районе, также с высоты второго этажа упал семилетний ребенок.

Все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Врачи призвали родителей серьезно отнестись к потенциальной опасности, которой могут подвергаться дети и ликвидировать её как можно быстрее.

"Пожалуйста, позаботьтесь об установке фиксаторов на окна, или хотя бы скрутите ручки на рамах. Поверьте, антимоскитная сетка не сможет противостоять ребенку, которому интересно. Не оставляйте детей без присмотра, они самое ценное, что у нас есть", - обратились врачи к родителям.

Напомним, ранее сообщалось, о том, что одному из выпавшему из окна детей медицинскую помощь оказывали более 10 врачей. В свою статистику врачи "скорой" не включили трагедию, которая произошла 10 мая, в Александровском районе. Четырехлетний мальчик погиб после того, как выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

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В Перми в мае шесть детей выпали из окон: врачи просят родителей быть осторожней

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Теги: ребенок, окно. падение, врачи, помощь



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Ранее 05.07.2019 09:45 Мск В Дзержинском районе Перми из окна выпал маленький мальчик: навалился на москитную сетку

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