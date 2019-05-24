SSJ-100, летевший из Нового Уренгоя в Уфу, из-за неполадок полпути проделал на минимальной высоте

"Сухой суперджет-100", летевший из Нового Уренгоя в Уфу, из-за сбоя одной из систем полпути преодолел на минимальной высоте, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Самолёт вылетел из газовой столицы днём 23 мая. Ещё пролетая над Уралом, командир вышел на связь с диспетчерами и доложил о неполадках в системе, которая отвечает за предупреждение столкновения самолетов в воздухе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в органах управления воздушным движением. "Сухому" разрешили снизиться, остаток пути в Уфу он проделал на минимально необходимой высоте.

Напомним, 21 мая вылет SSJ-100 "Ямала" рейсом Екатеринбург – Ноябрьск был задержан на несколько часов: во время подготовки бора к вылету нашли неполадки в работе бортового самописца. 23 мая такой же самолёт, который должен был прилететь в Тюмень из Москвы, задержался на 12 часов. Причиной могла стать сработавший датчик неисправности тормозов. Людей в итоге пересадили на "Airbus A320".

В авиапарке компании "Ямал" - 15 SSJ-100

После авиакатастрофы в Шереметьево участились сообщения о задержках или экстренных посадках рейсов лайнеров Sukhoi Superjet 100. Вылет самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону был отложен на восемь часов. Эта же авиакомпания задержала вылет самолета SSJ-100 из Краснодара в Челябинск. Как пояснил в комментарии Накануне.RU президент Фонда "Партнер развития гражданской авиации" Олег Смирнов, переносы рейсов нельзя называть мерами предосторожности, проблемы с этим самолетом были всегда, но после возгорания в Шереметьево их стали чаще афишировать.