Основатели Екатеринбурга под запретом: уральскую компанию наказали за Татищева и де Геннина

Арбитражный суд Свердловской области решил взыскать с уральской компании 10 тыс.руб. по делу о защите авторских прав на изображения с памятником основателям Екатеринбурга. Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере услуг (УПРАВИС) считает, что издательство "Фест Хэнд" нарушило закон, выпустив путеводитель по Екатеринбургу, где на одной из страниц использована фотография монумента Татищеву и де Геннину. Сегодня судья завершил процесс, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На заседании присутствовали все стороны по делу. В суде были изучены документы, проведены прения, а стороны выступили с последним словом.

Уральская компания настаивает, что памятник является частью архитектурного ансамбля Исторического сквера. Также ответчик уверен, что скульптуру изготавливала группа людей, а не только один Чусовитин. Администрация города также настаивает, что исключительное право на произведение, которое было сфотографировано и тиражировано, и на сам памятник в собственную величину, принадлежит ей. А после исполнения заказа, права переходят заказчику, а именно мэрии.

Памятник Татищеву и де Геннину был установлен по итогам конкурса, который проводила мэрия. И сейчас содержанием скульптуры занимается именно администрация. Но автором является московский скульптор Петр Чусовитин.

Сегодня были изучены документы, один из которых - постановление мэрии, где говорится, что памятник Татищеву и де Геннину относится к скверу, а значит, монументальную скульптуру можно использовать свободно. Но истец настаивает, что это просто скульптура, у которой есть один автор.

Ответчик и мэрия попросили суд не удовлетворять требование УПРАВИС. Однако он принял другое решение.

Добавим, что как только стартовал суд, в одном из книжных магазинов "Читай-город" убрали всю литературу, где есть фотографии памятника Татищеву и де Геннину.