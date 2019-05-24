20 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Куйбышева, Курган, дорога, ремонт (2017) | Фото:Накануне.RU

В Кургане на месяц полностью перекроют улицу Куйбышева в районе стадиона имени Брумеля

В Кургане на месяц перекрывают улицу Куйбышева на участке от улицы Бурова-Петрова до 1-ой Заводской.

Коммунальщики приступают к устранению повреждений на самотечном железобетонном коллекторе на перекрестке улиц Савельева и Куйбышева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Улица Сибирская, которая идет параллельно Куйбышева, и где сейчас движение транспорта заблокировано из-за ремонтных работ, будет открыта 27 мая.

Куйбышева же закроют с 9.00 28 мая. Движение планируется возобновить в 21.00 26 июня.

Ремонтные работы будут выполнены без отключения услуг водоснабжения и водоотведения для абонентов.

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В Кургане на месяц полностью перекроют улицу Куйбышева в районе стадиона имени Брумеля

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Теги: Куйбышева, коллектор, провалы, дорога, перекрытие, Курган, Бурова-Петрова



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