В Кургане на месяц полностью перекроют улицу Куйбышева в районе стадиона имени Брумеля

В Кургане на месяц перекрывают улицу Куйбышева на участке от улицы Бурова-Петрова до 1-ой Заводской.

Коммунальщики приступают к устранению повреждений на самотечном железобетонном коллекторе на перекрестке улиц Савельева и Куйбышева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Улица Сибирская, которая идет параллельно Куйбышева, и где сейчас движение транспорта заблокировано из-за ремонтных работ, будет открыта 27 мая.

Куйбышева же закроют с 9.00 28 мая. Движение планируется возобновить в 21.00 26 июня.

Ремонтные работы будут выполнены без отключения услуг водоснабжения и водоотведения для абонентов.