Харви Вайнштейн выплатит обвинившим его в домогательствах женщинам 44 миллиона долларов

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн (67), карьера которого была разрушена обвинениями в домогательствах и изнасилованиях, заключил предварительную сделку по урегулированию судебных исков от его предполагаемых жертв. Общая сумма сделки - $44 млн, сообщает Guardian.

Сделка была заключена с истцами, членами совета директоров киностудии, которая раньше принадлежала Харви (он ее быстренько продал после начала скандала), и прокурором Нью-Йорка.

Ранее было подано не менее 15 исков, в которых Вайнштейн и его компания Weinstein & Co обвинялись в неправомерных действиях.

При этом Вайнштейну все еще грозит реальный срок за изнасилование – это уголовное обвинение с него не снято. Продюсер отвергает все обвинения в насильственном сексе.

Титулованный продюсер Вайнштейн, создавший в том числе такие фильмы как "Влюбленный Шекспир", "Криминальное чтиво" и "Король говорит", потерял положение после того, как более семи десятков женщин обвинили его в домогательствах. Этот громкий скандал положил начало феминистическому движению #MeToo, которое разоблачает высокопоставленных мужчин из политики и шоу-бизнеса, уличенных в сексуальных домогательствах.