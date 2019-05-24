Трамп потребовал рассекретить данные о начале расследования спецпрокурора Мюллера

Американский президент Дональд Трамп поручил Минюсту США обнародовать всю информацию, связанную с обстоятельствами начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

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Напомним, ранее Мюллер написал доклад о попытках Москвы вмешаться в избирательную кампанию в США. При этом расследование не выявило никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератаках из России.

Теперь Трамп потребовал рассекретить данные о начале расследования Мюллера. Известно, что генпрокурор Уильям Барр имеет все необходимые полномочия для раскрытия материалов дела. А разведывательное сообщество готово предоставить ему свою поддержку, чтобы восстановить подорванное доверие граждан Штатов, рассказав им всю правду, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно в США раскритиковали Дональда Трампа после его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.