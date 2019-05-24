Лидер по заработкам среди глав УМВД "тюменской матрёшки" - начальник югорского главка

Главы управлений МВД "тюменской матрёшки" отчитались о доходах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Начальник управления по Тюменской области Юрий Алтынов отчитался о заработке в 1,9 млн руб. В собственности у него – три участка (39, 1,2 тыс. и 1,5 тыс. "квадратов"), квартира (114,2 кв. м), гараж (32,9 кв. м) и машино-место (25,4 кв. м). В пользовании у него ничего нет, машин – тоже. Супруга генерала задекларировала доход в 609 тыс. руб. В собственности у неё ничего нет, в пользовании – квартира мужа. В гараже у неё – "Тойота лэнд крузер" 2016 г.в.

Коллега Алтынова из ХМАО Василий Романица указал в декларации, что заработал в 2018 г. почти 8,8 млн руб. Владеет он землёй (990 "квадратов"), жилым домом (327,5 кв. м) и квартирой (40,8 кв. м). В пользовании у него – жилой дом (212,5 кв. м) и квартира (52,6 кв. м). Супруга Романицы отчиталась о заработке в 1,6 млн руб. Владеет она нежилым зданием площадью 365,8 кв. м, в пользовании у неё – два участка (561 и 990 "квадратов"), жилой дом (327,5 "квадрата") и квартира (52,6 кв. м). Машин ни у главы управления, ни у его жены нет.

Начальник ямальского управления МВД Александр Удовенко указал в документе, что заработал в ушедшем году 3,8 млн руб. Вместе с женой он владеет землей (713,7 "квадрата") и жилым домом (72,3 кв. м). Вместе с супругой он пользуется квартирой площадью 71,8 кв. м. В автопарке у него – "Мерседес бенц Е300" 2014 г.в. и "Хёндай акцент" 2008 г.в. Его супруга задекларировала доход в 241 тыс. руб.