20 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Челябинске задержан бизнесмен-застройщик Сребрянский, которого Текслер критиковал на объезде города

В Челябинске задержан бизнесмен и застройщик Александр Сребрянский, ситуацию прокомментировал и.о. замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я много раз общался с Александром Сребрянским, но ни разу наше общение не было конструктивным. Много раз он рассказывал о каких-то планах своих, которые ни разу не сбылись. Я не могу предвидеть, какое решение примет суд. Понятно, что тут за дело, он обманул ожидания людей. Люди отдали деньги ему, хоть он и не учредитель, не собственник. Абсолютно мутная история", - прокомментировал Шаль.

По его словам, деньги были израсходованы не на заявленные цели.

"Жертва он или нет, суд решит. То, что он все это время находился на свободе и мог работать, к сожалению, ничего реального он не сделал. Выбор меры пресечения никоим образом не отражается на его работе. Сейчас мы ведём переговоры с Дом.рф", - добавил Шаль.

По неподтвержденной официально информации, бизнесмена задержали вечером 23 мая. Сребрянский пытался покинуть страну, но не успел. Меру пресечения ему изберут в ближайшее время.

В СУ СК России по Челябинской области комментарий получить пока не удалось.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на достройку 27 домов Сребрянского в Челябинске и Копейске нужны миллиарды рублей. Обманутыми остались более 2 тыс. дольщиков.

(2019)|Фото: Накануне.RU

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В Челябинске задержан бизнесмен-застройщик Сребрянский, которого Текслер критиковал на объезде города

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Теги: Александр Сребрянский, Челябинск, Алексей Текслер, задержание, Сергей Шаль



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