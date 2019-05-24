Егор Крид передал привет налоговой службе из Турции

Егор Булаткин (он же Егор Крид, 24) ответил Федеральной налоговой службе, которая, согласно сообщениям telegram-каналов (и подхвативших их СМИ), разыскивает артиста за неуплату налогов.

Как оказалось, певец сейчас находится в Турции. И оттуда он и передал привет налоговикам: "Уважаемая Федеральная налоговая служба, несмотря на то, что вы сами НЕ в курсе того, что вы меня ищете... Если что, я в Анталии, но скоро буду в Мск;) "Уважаемые" СМИ, не переживайте, все обязательные платежи в пользу государства всегда оплачиваются в полном объёме!".

Ранее сообщалось, что налоговая служба, якобы, разыскивает Криза в связи с рассмотрением сразу двух дел: за неуплату транспортного налога в размере 278 тыс. руб. (за автомобиль Гелендваген) и отдельное производство – пени по долгу (около 30 тыс. руб.).