Семья Виктора Бута впервые получила визу в США

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в тюрьме в США, получили американские туристические визы с возможностью однократного въезда.

Об этом рассказала супруга россиянина Алла Бут газете "Известия". Это произошло практически через год после запроса.

Женщина добавила, что планирует поездку на конец августа - начало сентября.

Ранее Алла Бут рассказала, что она вместе с дочерью прошли собеседование на получение визы 12 сентября, но "пока никакого ответа с американской стороны не получили".

В конце января МИД России направил США соответствующую ноту с требованием исправить положение, сообщает Regnum.

Напомним, в 2008 году, на основании ордера, выданного местным судом по запросу США, в Таиланде был задержан россиянин Виктор Бут. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

В конце 2012 года Виктор Бут просил американские власти передать его российской стороне для отбывания наказания в РФ, однако ему было отказано.