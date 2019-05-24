Предложения Прикамья по развитию химической промышленности учтут на федеральном уровне

Правительство РФ учтет предложения Пермского края по развитию химической промышленности. Такое заявление сделал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак по итогам совещания по развитию химической промышленности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Совещание состоялось во время визита вице-премьера в Пермь. Дмитрий Козак подчеркнул, что продукция химического промкомплекса России играет важную роль почти во всех сферах экономики. Он сообщил, что в стране зарегистрировано около 1000 крупных и средних предприятий с общей численностью более 600 тыс. человек.

"Доля химического комплекса в ВВП России составляет почти 1,5% объема отгруженной продукции, в объеме обрабатывающих производств — почти 10%. Химический комплекс является экспортно ориентированным сектором российской экономики. На экспорт поставляется треть произведенной продукции. Доля экспортных поставок насчитывает более 80 стран", - отметил зампред правительства РФ.

Губернатор Пермского края Максим Решетников назвал химическую промышленность одной из ключевых отраслей промышленного комплекса региона. В этой сфере работают 278 предприятий, из них восемь крупнейших, 28 крупных, остальные средние. Всего в "химии" заняты 29 тыс. человек, что составляет более 18% работников всей обрабатывающей промышленности Прикамья. Сейчас в регионе реализуются 12 крупных инвестпроектов, благодаря которым будет создано 7,4 тыс. рабочих мест, и существенно возрастет рост экспорта продукции.

"Для нас важно, что химическая промышленность не просто сама по себе, она очень активно потребляет продукцию в других секторах пермских предприятий: машиностроения. Даже пример того предприятия, которое мы сегодня открывали, видим, что половина оборудования там - не только российское, но и пермское. То же самое касается и калийных предприятий, где строится много продукции — российской, пермской. Мы по цепочке загружаем все остальные сферы", — заявил губернатор. Он добавил, что в регионе действуют разные формы поддержки и химическая отрасль активно ими пользуется.

"Первое — это, конечно, СПИКИ, у нас с 2015 года заключено шесть контрактов именно в химической сфере на 200 млрд руб. Реализованные проекты более 3 тыс. рабочих мест в крае уже дают. Плюс к этом у нас еще есть СПИКИ на региональном уровне. Помимо этого сейчас пять СПИКов в проработке – это очень эффективный инструмент", — добавил губернатор, отметив, что региональные власти заинтересованы в успешной реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", так как он открывает для Пермского края новые экономические возможности.

Добавим, что в своем выступлении глава региона обозначил и проблемы с которыми сталкиваются химические предприятия Прикамья. В частности, это касается транспортной инфраструктуры - предприятия не всегда успевают отгружать высокомаржинальную продукцию. Есть проблемы с нефинансовым ограничением экспорта.

Например, Пермская химическая компания производит отгрузку продукции в оборотной таре, которая принадлежит покупателям продукции. Требования Минтранса таковы, что если у этой тары нет свидетельства российского морского регистра судоходства, то она не может быть в обороте. Но например, у этой тары есть сертификат японский - но он не признается российскими портами. Соответственно, предприятие не может получить тару покупателя для отправки груза.

Также Максим Решетников привел пример с налогообложением при реализации крупных инвестиционных проектов. При импорте и экспорте товаров имеется возможность возврата НДС либо применения 0% ставки НДС. Вопрос находится в ведении Федеральных служб – таможенной и налоговой. Однако срок возврата НДС затянут, и предприятия, реализуя крупные инвестпроекты вынуждены надолго "замораживать" средства в виде обеспечительных платежей, что уменьшает располагаемый оборотный капитал. Компании вынуждены занимать аналогичный объем средств у коммерческих банков по 15%-20%.

Глава региона заявил о необходимости пересмотра сроков возврата НДС, поскольку в ряде случаев это является куда более действенным способом поддержки инвестиций, чем субсидии.

Дмитрий Козак отметил, что озвученные предложения заслуживают поддержки, либо детальной проработки. Он заявил, что соответствующие поручения будут даны федеральным органам исполнительной власти.