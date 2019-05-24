Олег Ваховский назначен гендиректором компании "Газпром трансгаз Сургут"

В компании "Газпром трансгаз Сургут" сменился генеральный директор. На место ушедшего на пенсию Игоря Иванова пришел Олег Ваховский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Ваховский работает в структуре "Газпрома" более 20 лет, последние два года он был заместителем генерального директора компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород". С 2012 по 2013 гг. он работал в Югре в должности начальника производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций "Газпром трансгаз Югорск".