Свердловские ветеринары провакцинируют от бешенства 600 тысяч диких животных

На Среднем Урале стартовала кампания по вакцинации диких животных от бешенства. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В 2019 году региональным департаментом ветеринарии закуплено 600 тыс. доз вакцины. Половина этого объема – 300 тыс. доз – будут разложены около лесных нор весной, а еще 300 тыс. – осенью. При этом зимой раскладка не ведется, поскольку после замерзания она теряет свои свойства. Сама вакцина представляет собой лакомство, которое животное съедает.

Ветеринарам помогают работники охотничьих хозяйств и государственные охотничьи инспекторы, которые знают территорию и места, где располагаются норы лис и проходят тропы других диких животных. Большая часть доз раскладывается в тех районах, где фиксировалось наибольшее количество случаев заболеваемости зверей: это Артинский, Ирбитский и Красноуфимский районы.

Благодаря регулярному проведению вакцинации количество случаев заболевания бешенством в Свердловской области с 2015 года сократилось в 10 раз. В этом году зарегистрировано всего три случая.