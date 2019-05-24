20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2006) | Фото

Свердловские ветеринары провакцинируют от бешенства 600 тысяч диких животных

На Среднем Урале стартовала кампания по вакцинации диких животных от бешенства. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В 2019 году региональным департаментом ветеринарии закуплено 600 тыс. доз вакцины. Половина этого объема – 300 тыс. доз – будут разложены около лесных нор весной, а еще 300 тыс. – осенью. При этом зимой раскладка не ведется, поскольку после замерзания она теряет свои свойства. Сама вакцина представляет собой лакомство, которое животное съедает.

природа лес северный урал(2007)|Фото: Накануне.ru

Ветеринарам помогают работники охотничьих хозяйств и государственные охотничьи инспекторы, которые знают территорию и места, где располагаются норы лис и проходят тропы других диких животных. Большая часть доз раскладывается в тех районах, где фиксировалось наибольшее количество случаев заболеваемости зверей: это Артинский, Ирбитский и Красноуфимский районы.

Благодаря регулярному проведению вакцинации количество случаев заболевания бешенством в Свердловской области с 2015 года сократилось в 10 раз. В этом году зарегистрировано всего три случая.

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Свердловские ветеринары провакцинируют от бешенства 600 тысяч диких животных

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Теги: вакцины, бешенство, Средний Урал



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