В Салехарде за неделю до лета из-за снегопада пришлось выталкивать автобус из сугроба

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

В Салехарде за неделю до лета из-за снегопада пришлось выталкивать автобус из сугроба

На столицу Ямала обрушился снегопад. Пассажиры автобусов выталкивают транспорт из плена, а самолёты приземляются с опозданием, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Круглосуточно город патрулировали две многофункциональные комбинированные машины. В 4.00 к ним присоединились еще 14 единиц спецтехники. По состоянию на 7.00, дополнительно привлечено две машины сторонних организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. Прежде всего, чистят дороги, по которым ездит общественный транспорт, остановочные комплексы и тротуары.

Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ. По данным синоптиков, 24 мая на территории Ямала в отдельных районах ожидается ветер порывами до 19-24 м/с. В Салехарде – мокрый снег и дождь. Температура ночью – от 0 до – 2, днём – +1-3.

Снегопад(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

снег, сугробы, уборка снега(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

снег, сугроб(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Снегопад(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

По данным онлайн-табло аэропорта Салехарда, все рейсы вылетают и прибывают по расписанию, однако "Север-пресс" сообщает о том, что самолёты из Тюмени и Москвы сели в столице Ямала позже. Получить комментарий справочной аэрогавани не удалось.

Напомним, 31 мая и 1 июня 2018 г. в Салехарде была аналогичная погода.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Салехарде за неделю до лета из-за снегопада пришлось выталкивать автобус из сугроба

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: снегопад, сугроб, автобус, самолёт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.05.2019 11:43 Мск Все стабильно! В Новом Уренгое за день до лета выпал снег
Ранее 24.05.2019 16:23 Мск Аэропорт Салехарда вернулся к обычному графику, который с утра прервал снегопад
Ранее 24.05.2019 12:56 Мск Работа аэропорта Салехарда парализована из-за снегопада: с утра не приземлился ни один самолёт

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети