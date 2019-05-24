В Салехарде за неделю до лета из-за снегопада пришлось выталкивать автобус из сугроба

На столицу Ямала обрушился снегопад. Пассажиры автобусов выталкивают транспорт из плена, а самолёты приземляются с опозданием, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Круглосуточно город патрулировали две многофункциональные комбинированные машины. В 4.00 к ним присоединились еще 14 единиц спецтехники. По состоянию на 7.00, дополнительно привлечено две машины сторонних организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. Прежде всего, чистят дороги, по которым ездит общественный транспорт, остановочные комплексы и тротуары.

Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ. По данным синоптиков, 24 мая на территории Ямала в отдельных районах ожидается ветер порывами до 19-24 м/с. В Салехарде – мокрый снег и дождь. Температура ночью – от 0 до – 2, днём – +1-3.

По данным онлайн-табло аэропорта Салехарда, все рейсы вылетают и прибывают по расписанию, однако "Север-пресс" сообщает о том, что самолёты из Тюмени и Москвы сели в столице Ямала позже. Получить комментарий справочной аэрогавани не удалось.

Напомним, 31 мая и 1 июня 2018 г. в Салехарде была аналогичная погода.