В Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме стартуют первые в этом году опрессовки

С 27 по 30 мая в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме состоится первый этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок).

Как сообщили Накануне.RU в Екатеринбургской теплосетевой компании, делается это в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Так, с 23 часов 27 мая до 7 часов 28 мая пройдут гидравлические испытания квартальных и распределительных тепловых сетей. А с полуночи до 6 часов 29 и 30 мая запланированы гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей.

Как отметили в ЕТК, на период проведения испытаний энергетики будут вынуждены прекратить горячее водоснабжение. До начала опрессовок температура воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена сразу после окончания испытаний.