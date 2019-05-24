Дмитрий Осипов представил инвестиционные проекты "Уралкалия"

В Пермском крае состоялось совещание по развитию промышленных предприятий Верхнекамья. С докладами выступили министр промышленности края Алексей Чибисов и гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства промышленности Прикамья.

Совещание прошло во вторник, во время визита в регион заместителя председателя правительства Дмитрия Козака. По словам Алексея Чибисова, на территории Березниковско-Соликамского промышленного узла функционируют 10 наиболее крупных промышленных предприятий, на которых работают 31,1 тыс. сотрудников, это 19,7% от общей численности занятых на предприятиях Пермского края.

"Совокупный объем производства этих предприятий в 2018 году составил 235 млрд руб., что составляет 19,7% от общего объема промышленного производства Пермского края. Предприятия Верхнекамья обеспечивают 42,6% объема экспорта Пермского края, отгружая за рубеж продукцию на $2,3 млрд", - отметил Алексей Чибисов, добавив, что общий объем отгрузки продукции предприятий Березниковско-Соликамского промышленного узла в в прошлом году составил 26,7 млн тонн (101,5% к 2017 году), к 2025 году прогнозный объем отгрузки возрастет в 1,41 раза к 2018 году, до 37,8 млн тонн в год.

По словам Чибисова, на предприятиях Верхнекамья реализуется более 15 крупных инвестпроектов, общая сумма которых составляет 451,3 млрд руб. Из них 171,2 млрд уже вложено. Ожидается, что инвестпроекты помогут обеспечить прирост числа занятых на предприятиях к 2024 г. на 4 тыс. 687 человек., а прирост объема производства и экспорта на 91,9% и 89,6% соответственно.

Гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов, представляя инвестпроекты компании отметил, что инвестиционный цикл в калийной отрасли составляет от восьми до 10 лет.

"Уралкалий" является самой строящейся компанией в отрасли – у нас сейчас в работе пять шахтных стволов, компаний с таким объемом строительства в мире больше нет. Сегодня мы находимся в активной стадии реализации проектов расширения мощностей: строительство четвертого ствола на СКРУ-3, новых рудников на Усть-Яйве и СКРУ-2", - сообщил он.

Министр промышленности края Алексей Чибисов подчеркнул, что предприятия региона получают господдержку в виде инвестконтрактов регионального и федерального уровня, а также субсидиями по программам Минпромторга РФ и займами федерального и регионального Фондов развития промышленности.