Защитник "Урала" Страндберг дисквалифицирован за жест "деньги" после удаления в матче с "Локомотивом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза применил санкции к защитнику екатеринбургского "Урала" Стефану Страндбергу.

Напомним, игрок был удален в матче чемпионата страны между "Уралом" и московским "Локомотивом". В середине второго тайма он получил две желтые карточки и покинул поле. Уходя, Страндберг показал жест, который можно истолковать как "деньги".

Как сообщили Накануне.RU в РФС, за оскорбительное поведение игрока в отношении соперников, находящихся на скамейке запасных, Стефан Страндберг получил дисквалификацию на два матча чемпионата России. Наказание будет действовать без учета автоматической дисквалификации - таким образом, футболист дополнительно пропустит еще одну игру из-за своего удаления.

Напомним, встреча "Урал" - "Локомотив" прошла в минувшее воскресенье в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2.