Глава Общественной палаты: Храм в Екатеринбурге нужен, но надо найти другое место

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Великомученицы Екатерины в Екатеринбурге. По словам главы ОП, региональные власти должны прислушаться к мнению большинства и найти другое место для строительства храма, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по результатам опроса, против возведения храма выступают лишь 18% горожан, при этом большинство жителей Екатеринбурга (74%) назвали сквер у Театра драмы неудачным местом для строительства храма.

По результатам этого опроса должен быть найден компромисс, сказал Валерий Фадеев, храм нужен,но надо найти для него другое место.

"Результаты этого опроса несколько противоречат тому, о чем говорили местные власти. Они говорили, что будто бы они проводили опрос и большинство считали, что нужно строить храм здесь, в этом месте, в этом сквере. Похоже, это заблуждение, и те упреки, которые мы адресовали местным властям, имели основание. Местные власти должны были более тщательно работать с населением, более серьезно обсуждать эту тему", - приводит его слова пресс-служба ОП.

Как сообщало Накануне.RU, глава Екатеринбурга Александр Высокинский отказался вычеркивать сквер у Театра драмы из списка площадок для строительства храма, при этом губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что площадка должна быть изменена.