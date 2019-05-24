В Минкомсвязи назвали угрозы, которые могут привести к изоляции Рунета

Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда Рунет может перейти в режим централизованного управления.

В проекте приводятся три вида угроз: "угроза целостности сетей", когда пользователи не могут передавать друг другу информацию; "угроза устойчивости сетей", когда частично перестает работать техническое оборудование или происходят "воздействия природного и техногенного характера"; а также "угроза безопасности сетей", когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа.

Если вероятность угрозы определяется как высокая или ее уровень опасности оценивается как высокий, Роскомнадзор начнет управлять Рунетом самостоятельно.

1 мая президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О связи", которые СМИ окрестили "законом об устойчивом Рунете". Поправки направлены на защиту устойчивости сети в России в случае угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Закон начинает действовать в ноябре.

Законопроект предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. С ее помощью Рунет сможет работать в случае сбоев за пределами страны или "целенаправленного масштабного внешнего воздействия". Операторы связи обязаны будут установить в своей сети технические средства противодействия угрозам и проходить регулярные учения по выявлению угроз и восстановлению работы интернета.

Предполагается, что затраты на создание "суверенного интернета" составят 30 млрд руб. из бюджета и 130 млрд руб. от операторов связи.