В Минкомсвязи назвали угрозы, которые могут привести к изоляции Рунета

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
(2017) | Фото:

В Минкомсвязи назвали угрозы, которые могут привести к изоляции Рунета

Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда Рунет может перейти в режим централизованного управления.

В проекте приводятся три вида угроз: "угроза целостности сетей", когда пользователи не могут передавать друг другу информацию; "угроза устойчивости сетей", когда частично перестает работать техническое оборудование или происходят "воздействия природного и техногенного характера"; а также "угроза безопасности сетей", когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа.

Если вероятность угрозы определяется как высокая или ее уровень опасности оценивается как высокий, Роскомнадзор начнет управлять Рунетом самостоятельно.

1 мая президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О связи", которые СМИ окрестили "законом об устойчивом Рунете". Поправки направлены на защиту устойчивости сети в России в случае угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Закон начинает действовать в ноябре.

Законопроект предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. С ее помощью Рунет сможет работать в случае сбоев за пределами страны или "целенаправленного масштабного внешнего воздействия". Операторы связи обязаны будут установить в своей сети технические средства противодействия угрозам и проходить регулярные учения по выявлению угроз и восстановлению работы интернета.

Предполагается, что затраты на создание "суверенного интернета" составят 30 млрд руб. из бюджета и 130 млрд руб. от операторов связи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Минкомсвязи назвали угрозы, которые могут привести к изоляции Рунета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минкомсвязи, рунет, изоляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2019 02:02 Мск Мизулина назвала права человека "самой большой несвободой"
Ранее 23.04.2019 00:01 Мск Совфед одобрил закон об устойчивом Рунете
Ранее 22.04.2019 16:24 Мск В день рассмотрения закона о "суверенном Рунете" в Совфеде отключились свет и интернет
Ранее 16.04.2019 19:22 Мск Рунет стал "суверенным": чего ждать при новых правилах регулирования глобальной сети?
Ранее 16.04.2019 12:11 Мск "Сеть будет падать регулярно": закон о "суверенном интернете" принят под протесты
Ранее 29.03.2019 00:11 Мск Российский интернет протестируют на устойчивость
Ранее 26.03.2019 11:58 Мск Исполнение законопроекта о "суверенном рунете" подорожало на 10 млрд рублей
Ранее 11.03.2019 15:49 Мск Песков: Ни в Кремле, ни в правительстве не выступают за ограничение свободы Интернета
Ранее 11.03.2019 00:02 Мск В России прошли митинги против изоляции Рунета
Ранее 21.02.2019 01:24 Мск Путин признал угрозу отключения России от мирового интернета
Ранее 29.12.2016 13:40 Мск России может грозить отключение от мирового интернета

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети