Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты к июлю

Федеральное авиационное управление США (FAA) ожидает, что самолеты Boeing 737 MAX в Штатах смогут вернуться к полетам уже в конце июня этого года. Таковы итоги двух встреч, которые накануне провел Boeing с американскими переводчиками, диспетчерами аэропортов со всего мира, членами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Напомним, эксплуатанты Boeing 737 MAX по всему миру приостановили полеты этого типа самолетов весной этого года после того, как две катастрофы, случившиеся менее, чем за полгода, унесли жизни 346 человек. По предварительным данным, причина аварий могла быть в программном обеспечении самолета. Перевозчики вынудили Boeing начать доработку ПО и переобучение пилотов и диспетчеров с учетом предстоящих нововведений. На прошлой неделе американский авиастроитель отчитался о завершении работ по доработке ПО.

И.о. главы FAA Дэн Элвелл сообщил, что не хочет называть точную дату, к которой ведомство будет готово одобрить возобновление полетов 737 MAX, поскольку тогда власти и производитель самолетов будут привязаны к скорости, а не к качественному результату. Работу с международными авиавластями и перевозчиками он назвал "конструктивной".

Reuters отмечает, что акции Boeing с момента второй авиакатастрофы в марте упали примерно на 17%, что обернулось для корпорации потерями примерно в $40 млрд.