20 Сентября 2020
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Глава Чайковского Алексей Третьяков (2018) | Фото: chaiknet.ru

Приговор бывшему главе Чайковского оставлен без изменения

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему главе администрации Чайковскому Алексею Третьякову, которого осудили за превышение должностных полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение опубликовано на сайте краевого суда.

Напомним, суд наказал бывшего главу Чайковского Алексея Третьякова за незаконную выдачу подчинённой квартиры. В конце 2016 – сентябре 2017 гг. Третьяков незаконно дал служебную квартиру подчиненной. Вскоре жилье стало собственностью ее родственника.

Суд наказал его за это тремя годами колонии общего режима с запретом занимать организационно–распорядительные и административно–хозяйственные должности во власти.

Экс-чиновник утверждал, что приговор суда первой инстанции является незаконным и необоснованным и просил направить дело на новое рассмотрение. Однако его жалоба осталась без удовлетворения. Бывший глава Чайковского будет этапирован из СИЗО в одну из колоний общего режима для отбывания наказания.

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Приговор бывшему главе Чайковского оставлен без изменения

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Теги: Алексей Третьяков, квартира, служебное жилье



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