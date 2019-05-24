Путин – губернаторам-отставникам: "Хотел бы вас поблагодарить за работу"

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область В России Москва
(2019) | Фото: kremlin.ru

Путин – губернаторам-отставникам: "Хотел бы вас поблагодарить за работу"

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с ушедшими в отставку в марте главами регионов и поблагодарил их за работу. На встрече присутствовали Борис Дубровский (Челябинская область), Александр Бердников (республика Алтай), Марина Ковтун (Мурманская область), Юрий Берг (Оренбургская область), Алексей Орлов (республика Калмыкия), из ушедших в отставку ранее – экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Президент отметил, что подобные встречи с ушедшими со своих постов руководителями стали уже традиционными. "Как правило, все коллеги, которые возглавляли регионы Российской Федерации, продолжают свою работу с учётом полученного опыта работы в регионе, своего жизненного опыта, продолжают работу в каком-то другом качестве, на другом уровне, а может быть, даже в других регионах или в Москве", - заявил глава государства. И выразил уверенность, что собравшиеся в той или иной мере помогут своим преемникам на месте быстрее войти в ритм работы, поделятся с ними опытом и знаниями.

(2019)|Фото: kremlin.ru

Напомним, что в 2019 году наиболее массовый (и последний по времени) "губернаторопад" в России произошел в марте, тогда в течение недели, начиная с 19 марта, в отставку были сразу пять руководителей субъектов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин – губернаторам-отставникам: "Хотел бы вас поблагодарить за работу"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Борис Дубровский, Марина Ковтун, Александр Бердников, Алексей Орлов, Юрий Берг, Аман Тулеев, отставки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети