Путин – губернаторам-отставникам: "Хотел бы вас поблагодарить за работу"

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с ушедшими в отставку в марте главами регионов и поблагодарил их за работу. На встрече присутствовали Борис Дубровский (Челябинская область), Александр Бердников (республика Алтай), Марина Ковтун (Мурманская область), Юрий Берг (Оренбургская область), Алексей Орлов (республика Калмыкия), из ушедших в отставку ранее – экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Президент отметил, что подобные встречи с ушедшими со своих постов руководителями стали уже традиционными. "Как правило, все коллеги, которые возглавляли регионы Российской Федерации, продолжают свою работу с учётом полученного опыта работы в регионе, своего жизненного опыта, продолжают работу в каком-то другом качестве, на другом уровне, а может быть, даже в других регионах или в Москве", - заявил глава государства. И выразил уверенность, что собравшиеся в той или иной мере помогут своим преемникам на месте быстрее войти в ритм работы, поделятся с ними опытом и знаниями.

Напомним, что в 2019 году наиболее массовый (и последний по времени) "губернаторопад" в России произошел в марте, тогда в течение недели, начиная с 19 марта, в отставку были сразу пять руководителей субъектов.