20 Сентября 2020
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Политика За рубежом
джулиан ассанж, арест (2019) | Фото: RT

США предъявили Джулиану Ассанжу обвинения на 175 лет тюрьмы

Судебные власти США предъявили дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Журналисту грозит тюремный срок в 175 лет, сообщает минюст Соединенных Штатов. За каждый из пунктов ему грозит десятилетний срок, еще пять лет - возможное наказание по уже предъявленному обвинению в заговоре с целью совершения компьютерного взлома, пишет Regnum.

Джулиан Ассанж - интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии. С 2012 года скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, после того, как американские власти присвоили ему статус "врага государства" из-за утечки секретных материалов ВВС США. В ноябре 2018 года сообщалось, что Минюст США готовится предъявить ему обвинения.

11 парта полиция Лондона арестовала Ассанжа после отзыва убежища, предоставленного Эквадором. Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора с 2012 года.

Экстрадиции Ассанжа требуют США и Швеция. Отмечалось, что власти Великобритании примут решение в порядке приоритетности.

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США предъявили Джулиану Ассанжу обвинения на 175 лет тюрьмы

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Теги: джулиан ассанж, сша



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