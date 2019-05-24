20 Сентября 2020
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(2018) | Фото: Накануне.RU

Доживут не все. Минтруд решил увеличить период выплаты накопительной пенсии

Министерство труда предложило на шесть месяцев увеличить период выплаты накопительной пенсии. Поправки могут вступить в силу с 2020 г., продолжительность ожидаемого периода выплаты увеличится с 252 до 258 месяцев, передает корреспондент Накануне.RU.

Период выплаты рассчитывается исходя из методики, в которой учитывается численность мужчин и женщин пенсионного возраста и период дожития. Согласно формуле, после повышения пенсионного возраста, срок выплат должен увеличиться до 263 месяцев. Минтруд своими поправками решил установить продолжительность в 258 месяцев, чтобы не допустить резкого роста.

От периода выплаты зависит размер накопительной части - средства пенсионера делятся на количество месяцев. По данным Минтруда, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни пенсионеров 16,57 года у мужчин и 26,29 года у женщин, однако в разных территориях цифры отличаются от средних. На это обратили внимание НПФ. Как сообщало Накануне.RU, на профильной конференции поступило предложение дать право выбора продолжительности выплат пенсионерам или фондам, которые могут установить планку на основе региональной статистики.

При существующей схеме те, кто живет дольше, получат в виде накопительной пенсии больше, чем накопилось на их счете. А те, кто живет меньше, получат значительно меньше, чем накопили, при этом передать оставшуюся сумму наследникам нельзя.

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Доживут не все. Минтруд решил увеличить период выплаты накопительной пенсии

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Теги: Министерство труда, накопительная пенсия



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