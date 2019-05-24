В Екатеринбурге горел частный детсад на Краснолесья

В Екатеринбурге горел частный детский сад. Пожар удалось потушить до приезда огнеборцев.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ранним утром поступил сигнал о возгорании на улице Краснолесья. На площади в 1 кв.м огнем был поврежден электросинтезатор и внутренняя отделка в частном детском саду на первом этаже муниципального 13-этажного жилого дома.

Как отметили в ведомстве, пожар был ликвидирован жителями до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Причина возгорания сейчас устанавливается.