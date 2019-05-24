20 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Терминатор: темные судьбы (2019) | Фото:youtube.com

"Как это развидеть": фанаты "Терминатора" в ужасе от трейлера нового фильма франшизы

Студия 20th Century Fox опубликовала в сети первый трейлер нового фильма франшизы "Терминатор" – "Терминатор: Новые судьбы". Отличает эту часть тот факт, что ее продюсировал Джеймс Кэмерон, автор первых двух, самых успешных фильмов серии. Ему удалось привлечь к съемкам Линду Хэмилтон (играла Сару Конор в первых двух фильмах) и Арнольда Шварценеггера.

Правда, трейлер не многих впечатлил. Старый и избитый сюжет про спасение некоего персонажа во имя выживания мира, погони из предыдущих частей, очень много "темных" сцен, в которых и персонажей-то не видно. Другими словами, ничего нового. Учитывая, что предыдущая лента с Шварценеггером и Эмилией Кларк в роли Сары Коннор с треском провалилась, новую, снятую по тем же лекалам, может тоже ждать знатный провал.

В комментариях на YouTube разочарованные зрители пишут: "Судя по спецэффектам первые две части реально снимали в будущем....", "Джеймс, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему", "Теперь следующую часть, могу поставить я!! Хуже не будет!", "Казалось хуже Генезиса снять нереально. Дно пробито", "Как это все развидеть теперь? Только посмотреть второго терминатора и забыть этот треш-трейлер".

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"Как это развидеть": фанаты "Терминатора" в ужасе от трейлера нового фильма франшизы

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Теги: терминатор: темные судьбы, линда хэмилтон, арнольд шварценеггер, трейлер, франшиза, джеймс кэмерон



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