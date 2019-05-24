В Прикамье рванул газопровод, люди среди ночи проснулись от треска стёкол

В Пермском крае произошла авария на газопроводе "СРТО – Урал", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сообщения о происшествии, подкреплённые видеозаписями, появились в соцсетях. Очевидцы рассказали, что "дом нехило тряхнуло", а кто-то "проснулся от дребезжания стекол и от жуткого гула".

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что в 5.50 поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. Диспетчер "Газпром Трансгаз Чайковский" сообщил о падении давления на магистральном газопроводе "СРТО – Урал".

"Ближайший от места пожара населённый пункт – в 7 км, угрозы жизнедеятельности или распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет", - добавили в управлении.