20 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Порыв газопровод СРТО - Урал (2019) | Фото: youtube.com, Сергей Р.

В Прикамье рванул газопровод, люди среди ночи проснулись от треска стёкол

В Пермском крае произошла авария на газопроводе "СРТО – Урал", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Сообщения о происшествии, подкреплённые видеозаписями, появились в соцсетях. Очевидцы рассказали, что "дом нехило тряхнуло", а кто-то "проснулся от дребезжания стекол и от жуткого гула".

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что в 5.50 поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. Диспетчер "Газпром Трансгаз Чайковский" сообщил о падении давления на магистральном газопроводе "СРТО – Урал".

"Ближайший от места пожара населённый пункт – в 7 км, угрозы жизнедеятельности или распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет", - добавили в управлении.

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В Прикамье рванул газопровод, люди среди ночи проснулись от треска стёкол

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Теги: Газпром трансгаз Чайковский, газопровод, СРТО-Урал, пожар



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Развитие сюжета:

Ранее 24.05.2019 12:00 Мск В Прикамье начали восстанавливать пострадавший из-за пожара газопровод - предстоит заменить 40 метров

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