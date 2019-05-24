Праймериз "Единой России" пройдут на фоне внутренних конфликтов

26 мая "Единая Россия" проведет праймериз к осенним региональным выборам.

В связи со снижением популярности партии, кое-где в привычную процедуру внесены изменения. Так, в Хабаровском крае, где победу на выборах губернатора в 2018 году одержал Сергей Фургал (ЛДПР), отбор кандидатов в краевую и городскую думы пройдет на базе созданного месяц назад единороссами общественного движения "Время перемен".

Одним из самых сложных регионов оказалась Иркутская область, которую возглавляет Сергей Левченко от КПРФ. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников ранее снялся с праймериз к выборам в гордуму, заявив, что пойдет на них самовыдвиженцем, сообщают "Ведомости".

Напомним, глава города заявил, что "интересы руководства реготделения не совпадают с интересами горожан, все это подвигает нас к тому, чтобы мы, в том числе и те, кто вместе со мной в одной команде идет на выборы, отказались от участия в праймериз и пошли своей дорогой". Ранее с праймериз снялись еще 39 человек. Их заявления были рассмотрены на оргкомитете реготделения "Единой России" 17 мая.

Секретарь регионального отделения "Единой России", спикер заксобрания Сергей Сокол и мэр Дмитрий Бердников были вызваны в Москву к секретарю генсовета партии Андрею Турчаку для разрешения конфликта, после того как ряд депутатов гордумы пожаловались, что мэрия препятствует им в проведении предвыборной агитации.

Как сообщало Накануне.RU, 8 сентября в единый день голосования в России пройдут 16 губернаторских кампаний, предстоит доизбрать депутатов Госдумы в четырех субъектах, также будут проходить десятки кампаний по выборам депутатов в региональные/местные представительные органы власти.

По понятным причинам, руководители "партии власти" на местах сегодня озабочены отбором и выдвижением наиболее ресурсных кандидатов на выборах от "Единой России", тем более что рейтинг партии за последние несколько лет серьезно просел. Многие выдвиженцы предпочитают вообще-то не афишировать свою связь с "ЕР", потому как партия в результате целого ряда непопулярных решений ("пенсионная" и "мусорная" реформы, повышение НДС и т.д.) стала по-настоящему "токсичной" для избирателя.