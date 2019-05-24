В Кургане ищут трех виновников ДТП, в которых пострадали люди

Полицейские Кургана ведут поиски водителей, которые после совершения автоаварий скрылись с места ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Кургану, 30 апреля около 15:30 по улице Пролетарская в районе дома №48 водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на пешехода 1982 года рождения, в результате чего последний получил травмы.

7 мая около 18:10 по улице Пушкина в районе дома №20 водитель автобуса ПАЗ 32054 выполнял маршрут №391 и допустил падение пассажира 1946 года рождения, в результате чего женщина получила травмы.

13 мая около 10:05 минут по улице Карла Маркса в районе дома №105 водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на пешехода 1972 года рождения, в результате чего мужчина был травмирован.

Очевидцев данных автопроисшествий сотрудники правоохранительных органов просят обращаться по номеру телефона дежурной части: +7 (3522) 25-64-90.