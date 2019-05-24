Водителей Свердловской области проверят на трезвость

Вечером 24 мая, а также в предстоящие выходные, сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проведут проверки водителей.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД региона, цель мероприятия - выявить нетрезвых шоферов.

Напоминаем, за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. руб. с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. Уголовная ответственность грозит в том случае, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, либо он повторно откажется от медосвидетельствования.

Напомним, ловить пьяных за рулем будут и в Курганской области. Рейд "Нетрезвый водитель" пройдет 24 мая.

Полицейские просят граждан не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем, активно проявлять гражданскую позицию, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.