Водителей Свердловской области проверят на трезвость
Вечером 24 мая, а также в предстоящие выходные, сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проведут проверки водителей.
Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД региона, цель мероприятия - выявить нетрезвых шоферов.
Напоминаем, за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тыс. руб. с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. Уголовная ответственность грозит в том случае, если нетрезвого водителя задержат во второй раз, либо он повторно откажется от медосвидетельствования.
Напомним, ловить пьяных за рулем будут и в Курганской области. Рейд "Нетрезвый водитель" пройдет 24 мая.
Полицейские просят граждан не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем, активно проявлять гражданскую позицию, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.