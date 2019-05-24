В России усилят контроль за почтовыми переводами

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который расширяет полномочия Росфинмониторинга.

Согласно документу, предлагается взять операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. руб. под контроль ведомства. Также, согласно законопроекту, предлагается в обязательном порядке контролировать операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, если они превышают 50 тыс. руб., сообщает "Интерфакс".

Напомним, документ был внесен в Госдуму в ноябре 2018 года. В числе авторов - глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.