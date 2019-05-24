Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция, авторы которой призывают действующего президента Украины покинуть свой пост, набрала более 25 тыс. голосов.

Этого достаточно, чтобы Владимир Зеленский рассмотрел документ. Автор прошения утверждает, что новый украинский лидер "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей", а всего лишь консолидировал протест граждан.

Петиция была опубликована 22 мая. Не смотря на то, что сбор необходимого числа подписей дается 90 дней, порог в 25 тыс. был преодолен примерно за сутки, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу в здании Верховной рады. Он стал шестым президентом Украины. Его избрали на пять лет - до 2024 года. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

Как сообщалось ранее, на инаугурации присутствовали все предыдущие президенты Украины, кроме Виктора Януковича, которого даже не пригласили. Приехали иностранные гости, однако не слишком высокого статуса. От США делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри, также был спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Из президентов были главы Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии. От остальных стран приехали максимум министры.

Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист. Занимал должность капитан команды КВН "95 квартал".